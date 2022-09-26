Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'da ilk 2 maçtan 1 puan çıkaran Taner Öcal'ın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Cihan Erdil, evlerinde 2-0 kaybettikleri Çorum FK randevusunda oyuncuların fiziksel durumunu beğenmedi.

İlk sınavından eli boş ayrılan teknik patron Erdil, "Fiziksel dezavantajımız var. Sadece üç antrenman yaptık. Kadroyu geniş kullanarak bu durumu aşmak istiyoruz. Hak etmediğimiz goller yedik. Direkten dönen top 1-1 olsaydı, maçtan puanla ayrılırdık. Mücadeleden, istekten memnunum" dedi.

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