Nazilli’de 7 futbolcu TFF’ye başvurdu

Yasin Dülger, Said Can Açıkalın, Buğra Temel, Sergen Piçinciol, Görkem Bitin, Sercan Bıyıklı ve Aykut Sarıdoğan'ın geçen hafta soluğu TFF'de aldıkları belirtildi.

Mazlum Demir, Mert Er Estik, Onur Karakabak, Polat Güren, Temel Taşkın gibi isimlerin de önümüzdeki günlerde TFF'ye başvuracakları ileri sürüldü. Kongre sürecine girecek Nazilli Belediyespor'da yeni yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusunu oldu. Ege ekibinin eski futbolcularına olan borçları yüzünden devre arasında transfer yasağı cezası aldığı da dile getirildi.