Nazilli zorlu deplasmanda

İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig 3. Grup lideri Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda averajla kendisini takip eden Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Grupta 15 puanı bulunan iki takımın mücadelesi Darıca İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Muğlaspor, 14.30'da Osmaniyespor deplasmanında terleyecek. Play-Off hattında yer alan Somaspor, 15.00'te evinde Altındağ Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
2. Grup'un lideri Turgutlspor, 19.00'da deplasmanda Fethiyespor'la rakip olacak. Turgutluspor, üst üste 3. galibiyetini almaya, Fethiyespor ise 3 haftalık 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. 1. Grup'ta hafta içinde deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-0 yenilerek yara alan Kızılcabölükspor, seyircisi önünde 14.00'te Silivrispor'la karşılaşacak. Galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor ise 15.00'te Erzinspor'u ağırlayacak.