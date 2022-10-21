Nazilli yeni başlangıç peşinde

NAZİLLİ, (DHA)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada tek puanla yetinince teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırıp takımı, eski futbolcularından, son olarak Bucaspor 1928'i çalıştıran Cihan Erdil'e emanet eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın Çorum FK önünde yeni başlangıç yapmaya çalışacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 16.30'da start alacak maçı Burak Olcar yönetecek. Erdil dönemindeki ilk sınavında taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Nazilli Belediyespor, transferin son gününde Efeler 09 SFK'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Abdullah Kayalık'ı renklerine bağladı.
FOTOĞRAFLI