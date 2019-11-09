Nazilli gurbette oynuyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçını kazanarak averajla liderliğe yükselen Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda takipçisi Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, 24 puanı paylaştığı rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Karacabey'in 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor.

Grupta evinde 4'te 4 yapan, deplasmanda ise 3 haftadır kazanamayan 4. sıradaki Somaspor, 13.00'te 6. basamaktaki Diyabekirspor'a konuk olacak. Diyarbekirspor da seyircisi önünde 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak dikkat çekti. 2. Grup'ta tek yenilgisini ligin 2. haftasında alan 4. sıradaki Fethiyespor, evinde Kozanspor karşısında 4'te 4 yapmaya çalışacak. Ligde 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Fethiyespor, Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. 1. Grup'ta Manisaspor-Düzcespor, Kızılcabölükspor-Şile Yıldızspor maçları oynanacak. Bu karşılaşmalar da 13.30'da başlayacak.