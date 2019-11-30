Nazilli evinde galibiyet arıyor

İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Modafen'e 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Karacabey Belediyespor'a kaptıran 2. sıradaki Nazilli Belediyespor yarın evinde 11. basamaktaki Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Önder Turgay Demirdak yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mert forma giyemeyecek, Sedat'ın durumu maç saatinde netleşecek.
Grupta üst üste aldığı 4 galibiyetle 8. sıraya tırmanan Muğlaspor, taraftarının önünde 12. basamaktaki Yozgatspor 1959'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda aynı saatte başlayacak randevuda Okan Kayataş düdük çalacak. 1. Grup'ta galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor, Ege derbisinde düşme hattındaki Kızılcabölükspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 13.30'da başlayak maçı Abdullah Volkan Aydın yönetecek.