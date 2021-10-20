Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da başkan Soner Yelkovan, takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de son 5 haftaya 9 puan geride girmesine rağmen mucizevi bir şekilde şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mesut Toros'u onurlandırdı. Yelkovan, siyah-beyazlılardan ayrılıp sezon başında gruptaki rakiplerden Amed Sportif'in başına geçen tecrübeli teknik adamı unutmadı. Şampiyonluk kupası ve madalyalarına geçen hafta iç sahada oynanan Pazarspor maçında kavuşan Nazilli'de Yelkovan, pazar günkü Amed Sportif deplasmanı öncesi saha içinde Toros'la buluştu.

Başkan Yelkovan, Mesut Toros'a geçen sezonki şampiyonluk madalyasını maç öncesi takdim etti.

Konuyla ilgili Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler Mesut Toros. 2020-2021 sezonunda yaşadığımız şampiyonlukta büyük emekleri olan eski teknik direktörümüz Mesut Toros'a hafta sonunda oynadığımız Amedspor karşılaşması öncesinde, kulüp başkanımız Soner Yelkovan ve başkan yardımcımız Mesut Yörükoğlu tarafından TFF yetkililerince tarafımıza iletilen şampiyonluk madalyasını verdik. Kendisine tekrar teşekkür ederiz" denildi.

Nazilli, Toros'un takımı Amed Sportif önünden sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılıp bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.

FOTOĞRAFLI