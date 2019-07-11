Nazilli Belediyespor'dan iç transfer atağı

Nazilli Belediyespor'da yönetim sözleşmesi sona eren Zekeriya Topayan, İlyas Sarı, Burak Özbakır, Sergen Piçinciol ve Mert Çapar ile anlaşma sağladı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 19:05
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Nazilli Belediyespor'dan iç transfer atağı

TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor iç transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı yönetim sözleşmesi sona eren Zekeriya Topayan, İlyas Sarı, Burak Özbakır, Sergen Piçinciol ve Mert Çapar ile anlaşma sağladı. Nazilli ekibinin Merter Estik, Onur Karakabak ve Polat Güren ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Dış transferde Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'la anlaşan siyah-beyazlılar, yeniden anlaşmaya yanaşmayan sol bek Onur Karakabak'ın yerine geçen sezon Kırşehirspor'da şampiyonluk yaşayan eski oyuncusu Erdinç Karakaş'ı gündemine aldı.

DHA

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