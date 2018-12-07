TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Özgen Türker, Bahçeli'ye adının yazılı olduğu 09 numaralı Nazilli Belediyespor forması ile atkı hediye ederken, MHP lideri Devlet Bahçeli Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker'e teşekkür etti. Devlet Bahçeli, "Nazilli Belediyespor'a bulunduğu ligde başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olarak amaçlarına ve hedeflerine ulaşırlar. Futbolcu kardeşlerimizden de şampiyonluk sözü istiyorum" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)