Nazilli Belediyespor’dan çifte takviye

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde 2 oyuncuya imza attırdı.

Siyah-beyazlılar Göztepe 'nin genç orta saha oyuncusu Efe Binici ve Adanaspor'un stoperi Cenk Alptekin'i 1 yıllığına kiraladı. Aydınspor 1923'ten Göztepe altyapısına transfer olan 20 yaşındaki Efe, geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla 4 maça çıktı. Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan Cenk ise geçen sezon Adanaspor'da toplam 6 resmi müsabakada boy gösterdi.