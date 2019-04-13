TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özgen Türker, yöneticiler, Teknik Direktör Ahmet Yavuz ve futbolcuların gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Kürşat Engin Özcan, "Nazilli Belediyespor ilçemizin en önemli markalarından biridir. Hep birlikte şampiyon olacağız. Takımımızın ligde kalan son 4 maçını da kazanarak önümüzdeki yıl 2. Lig'de yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır. Ben, meclis üyelerim, Nazilli halkı size inanıyor ve güveniyor" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)