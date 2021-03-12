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Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftadaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geri kalan Nazilli Belediyespor, Hasan Şermet'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi

12 Mart 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi

Grupta önceki haftaya kadar lider Fethiyespor'u çalıştırıp Nazilli'yle şampiyonluk mücadelesi veren tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. 

Altay altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan Mesut Toros; Ulucakspor, Aydınspor 1923, Bornovaspor, Altay, Tirespor, Karşıyaka ve Fethiyespor'u çalıştırdı. Toros, önceki sezon Karşıyaka ile play-off oynama başarısı göstermişti.

DHA

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