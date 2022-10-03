MENÜ

Nazilli Belediyespor'da Tarsus İdman Yurdu mesaisi başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak Nazilli Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

03 Ekim 2022, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
- A +
Nazilli Belediyespor'da Tarsus İdman Yurdu mesaisi başladı

Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta karşılaşmasında 5 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’ da deplasman da oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Ankara spor maçı kadrosunda olmayan ve belirli süre yer alan oyuncular ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti.

Dar alanda gerçekleştirilen oyun çalışması sonrasında futbolcular antrenmanın son bölümünde kaleli taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. Ankaraspor karşılaşmasında belirli süre yer alan oyuncular ise yenileme antrenmanı yaparak antrenmanı tamamlarken sakatlıkları bulunan Fatih Üge ve Cemal Şener antrenmanda yer almadı. (İHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...