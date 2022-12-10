Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın Baş antrenörü Çetin Aysu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı alan Nazilli Belediyespor yönetimi yeni antrenör arayışına girmişti. Antrenör arayışı çalışmalarını neticelendiren yönetim Süleyman Bozkan ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol takımımızın Baş Antrenörlüğü için Süleyman Bozkan ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve Kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. (İHA)