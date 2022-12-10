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Nazilli Belediyespor'da Süleyman Bozkan dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 2. Gurupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı BaşAntrenörlüğü görevine Süleyman Bozkan getirildi.

10 Aralık 2022, Cumartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da Süleyman Bozkan dönemi

Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın Baş antrenörü Çetin Aysu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı alan Nazilli Belediyespor yönetimi yeni antrenör arayışına girmişti. Antrenör arayışı çalışmalarını neticelendiren yönetim Süleyman Bozkan ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol takımımızın Baş Antrenörlüğü için Süleyman Bozkan ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve Kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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