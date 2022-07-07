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Nazilli Belediyespor'da Selçuk Hakalmaz'la yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Selçuk Hakalmaz, kulüp yöneticileri ile karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldı.

07 Temmuz 2022, Perşembe 18:24 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da Selçuk Hakalmaz'la yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürerken, bir ayrılık daha yaşandı. Takım oyuncularından Selçuk Hakalmaz kulüp yöneticileri ile karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldı. 

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, “Yolun açık olsun Selçuk. A takım oyuncularımızdan Selçuk Hakalmaz sözleşmesindeki getir-götür maddesinden yararlanarak takımımızdan ayrılmıştır. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. (DHA)

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