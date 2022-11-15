TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta teknik direktörü Cihan Erdil ile yollarını ayıran Eşin Group Nazilli Belediyespor gözünü Mesut Toros'a çevirdi. Fethiyespor'la yollarını ayıran deneyimli teknik adamı dümene geçirmeyi planlayan kurmayların en kısa zamanda işi resmiyete dökeceği ifade edildi.

Başkan Ünal Önal, Toros'la ilgilendiklerini belirterek, "Birinci önceliğimiz Mesut Toros. 2 hocamızla ön görüşmemiz oldu. Mesut hocamızın ise devam eden sözleşmesi var. Fethiyespor'dan ayrılırsa onda niyetimiz var. Mesut hocayı bekliyoruz. Ayırılır ayrılmaz kendisiyle konuşuruz. Nazilli'nin Mesut hoca üzerinde bir beklentisi ve sevgisi var" dedi. (DHA)