TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve 57 puanla zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, kenetlenme çağrısı yaptı.

Pazar günü iç sahada oynayacakları Yomraspor maçında taraftarlardan 90 dakika destek beklediklerini belirten teknik patron Yavuz, "Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Artık telafisi olmayan haftalara girdik. Taraftarımız bize son düdüğe kadar destek olsun. Eleştirmek en doğal hakları ancak bunu yapacaklarsa bitiş düdüğünü beklesinler. Çünkü oyun anında futbolcularımız tepkilerden olumsuz etkileniyor. Şimdi kenetlenme zamanı" dedi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Aykut, Yasin ve Onur'un maça yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

DHA