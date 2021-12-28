TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 maçını kazanıp sezonun ilk yarısını Play-Off potasında tamamlayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'a güvenoyu çıktı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde ilk devre değerlendirmesi yapan yönetimin, bir dönem koltuğu sallanan Kadir Kar'la yola devam kararı aldığı ifade edildi. Başkan Soner Yelkovan, Kadir Kar'ın arkasında olduklarını söyledi.

Yelkovan, "Teknik direktörümüz ve ekibinin arkasındayız. Takımımız 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak 7 günlük kamp programı gerçekleştirecektir. Kesinleşen transferler ise kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanımız Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere, esnaflarımıza, hemşehrilerimize, taraftarımıza, değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.