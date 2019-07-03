Nazilli Belediyespor'la 1 yıllık mukavele yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı imza töreninde, "Nazilli'de çalışmak benim ve yardımcılarım için harika olacak. Coğrafyası, tesisleri ve taraftarlarıyla burası tam bir futbol yeri. Özellikle tesislere hayran kaldım. Nazilli Belediyespor taraftarlarını mutlu etmek için ekibimle birlikte çalışarak kulübü hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Başkan Nurittin Özkat ise "Karakteri, futbol anlayışı ve kariyeriyle alt liglerin aranan teknik adamı ve ekibi ile her konuda anlaştık. Hocamız ile bir yıllık sözleşme imzaladık. İki taraf için de hayırlısı olsun" diye konuştu. İncedal'ın yardımcılıklarını Cengiz Tarım, Rıfkı Ekenler ve Sinan Özdoğan yapacak.

DHA



