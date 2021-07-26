NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da 1'nci etap çalışmaları sona erdi.

Hazırlıklarına 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayan Nazilli Belediyespor'da futbolcular dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Teknik direktör Kadir Kar ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen, kamp döneminde futbolcular toplam 12 idmana çıktı. Birinci etap kamp dönemi sabah saatlerinde gerçekleştirilen aerob koşu antrenmanı sonrası tamamlandı ve futbolcular bayram izinine çıktı.

Siyah-beyazlı takım 22 Temmuz Perşembe günü tekrar Nazilli’de toplanarak 2'nci etap kamp programı çalışmalarına başlayacak.

