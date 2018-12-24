Nazilli Belediyespor'da hedef şampiyonluk

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada giren 29 puanlı Nazilli Belediyespor'da Başkan Özgen Türker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 18:15
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Nazilli Belediyespor'da hedef şampiyonluk

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada giren 29 puanlı Nazilli Belediyespor'da Başkan Özgen Türker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Devre arasına liderlik koltuğunda girmeyi planladıklarını ancak talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Başkan Türker, "İkinci yarıda zirve yarışı verdiğimiz üç takımdan ikisiyle evimizde karşılaşacağız. Hedefimiz 2. Lig'e dönmek" diye konuştu.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer yapmayacaklarını söyleyen Özgen Türker, mevcut kadrolarının yeterli olduğunu belirtti. Nazilli, 2 Ocak'ta başlayacak devre arası kampını tesislerinde gerçekleştirecek.

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