TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor'da Yavuz İncedal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Hasan Şermet ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Muğlaspor'a 3. Lig'de Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarı final maçında takımının başında yer alamamış, Muğla ekibi de Somaspor'a elenip finale çıkamamıştı.

Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan siyah-beyazlıların, daha önce Kızılcabölükspor'da da Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki teknik patrona teklif sunduğu belirtildi.



