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Nazilli Belediyespor'da hedef 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak

Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Anagold 24Erzincanspor'u yenerek iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

15 Ekim 2021, Cuma 18:12 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da hedef 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Anagold 24Erzincanspor'u yenerek iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Her maça ayrı ayrı hazırlandıklarını belirten teknik direktör Kadir Kar, "İç sahada iyi bir gidişatımız var. İçeride 9 puanı yakalamak istiyoruz. Analizlerimizi iyi yaptık, Erzincan da daha önce çalıştığım yakından tanıdığım bir camia inşallah burayı kayıpsız geçip 3 puan almak istiyoruz. Taraftarımız bizim itici gücümüz ve 90 dakika bizi desteklediklerinde karşılaşma sonunda onları mutlu edeceğiz" dedi. (DHA)

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