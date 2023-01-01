TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla 15'inci sırada tamamlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kalecilerden Hasan Çayrak'la yollar ayrılırken, Diyarbekirspor'un kalesini koruyan Kurtuluş Yurt, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Hasan'ın resmen ayrıldığı duyurulurken, "2016 yılında Eşin Group Nazilli Belediyespor ailemize katılan ve değişik alt yaş grupları sonrasında kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başlayan kalecimiz Hasan Çayrak ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Hasan'a bugüne kadar verdiği emek ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

Teknik Direktör Mesut Toros'un isteği doğrultusunda kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlıların 32 yaşındaki Kurtuluş'la görüşmelere başladığı ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.