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Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge'de 'hazırım' mesajı

Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.

03 Eylül 2022, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge'de 'hazırım' mesajı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.

Altyapısından yetişip daha önce 2 farklı dönemde 8 sezon forma giydiği yuvasına geçen yıl devre arasında dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk hafta Afyonspor maçında 21 kişilik kadroya alınmadı.

Fatih, hafta içinde tesislerde Yıldızspor'la oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atarak teknik direktör Taner Öcal'a, "Hazırım" mesajı verdi. (DHA)

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