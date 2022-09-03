TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.
Altyapısından yetişip daha önce 2 farklı dönemde 8 sezon forma giydiği yuvasına geçen yıl devre arasında dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk hafta Afyonspor maçında 21 kişilik kadroya alınmadı.
Fatih, hafta içinde tesislerde Yıldızspor'la oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atarak teknik direktör Taner Öcal'a, "Hazırım" mesajı verdi. (DHA)