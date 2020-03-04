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Nazilli Belediyespor'da eksikler can sıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.

04 Mart 2020, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da eksikler can sıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.

Teknik direktör Yavuz İncedal, "Diyarbekirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mehmet Ersavaş ile sarı kart cezalıları kaptan Zafer Özden ve Polat, Pazarspor'a karşı forma giyemeyecek. Kaşına darbe alıp 14 dikiş atılan Sergen'in durumu ise belirsiz. Eksiklerimiz çok fazla ama ne olursa olsun Pazarspor maçını kazanacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu. 

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