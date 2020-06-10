TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da kulübün borçlarının ciddi oranda azaldığı açıklandı. Başkan Soner Yelkovan, geçen sezon 8 milyon TL'yi bulan kulüp borcunun 700 bin TL'ye indiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarının büyük oranda azaldığını dile getiren başkan Yelkovan, "Borçların ana paraları ödendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin TL, maç başı olarak 500 bin TL borcumuz kaldı. Belediyenin desteği ve kulüp gelirleriyle borçlarımızı kapatıyoruz. Ayrıca devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden 350 bin TL yararlandık" ifadelerini kullandı.

DHA