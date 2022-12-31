Sezonun ilk yarısı devam ederken Altınordu ile yollarını ayıran 26 yaşındaki forvet, Nazilli Belediyespor'un teklifini kabul etti. Sezon başında Akhisarspor'dan Altınordu'ya imza atan Bertuğ, kırmızı-lacivertlilerde 10 maça çıkıp 291 dakika süre aldı. Deneyimli golcü, Altınordu formasıyla gol sevinci yaşayamadı. Nazilli Belediyespor'un Bertuğ'un yanı sıra Diyarbekirspor'da görev yapan kaleci Kurtuluş Yurt'la da her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.(DHA)