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Nazilli Belediyespor'da Anıl Arıcıoğlu affedildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu geri döndü.

23 Kasım 2022, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da Anıl Arıcıoğlu affedildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu hafta lider Şanlıurfaspor'a konuk olacak Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kanat oyuncusu Yılmaz Basravi takımdan ayrılırken, kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu ise geri döndü. Gökhan Göksu ve Çağrı Bülbül'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Yılmaz, yönetimle yaptığı görüşmede karşılıklı olarak anlaşma sağladı ve siyah-beyazlılara veda etti. Sezon başında Göztepe 'den kiralanan ve 9 maçta forma giyen oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Nazilli'de Cihan Erdil döneminde disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu, teknik direktör Mesut Toros'un isteği üzerine yönetim kurulu tarafından affedildi. 5 hafta kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu Anıl Arıcıoğlu'nun Nazilli'ye gelip yeniden takıma katılarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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