Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt ligleri tescil etmesinin ardından 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'un dışında kalan Nazilli Belediyespor'da 18 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Saadece 1 puan farkla ilk 5'in dışında kalan Ege ekibinde sezon başında kiralık olarak takıma katılan Can Ahmet Üstün Osmanlıspor'a, Ufukcan Engin ise İstanbulspor'a geri dönerken, Aziz Kızılgün, Burak Evren, Efecan Dilmen, Fatih Gül, Hasan Küçük, İbrahim Şahin Ateş, İlyas Sarı, Oğuzhan Türkmen, Polat Güren, Salih Taşgıran, Sedat Cengiz, Sergen Piçinciol, Tayfun Yanar, Ufukcan Engin, Zafer Özden ve Zekeriya Topayan'ın mukaveleleri bitti.

Borç yükü ile karşı karşıya kalan siyah-beyazlılarda yönetimin Zekeriya, Hasan, İlyas, Sedat, Sergen, Ufukcan ve Zafer'le masaya oturacağı, diğer isimlerle yola devam etmeyeceği bildirildi. Başkan Soner Yelkovan, "Yeni sezon için sıfırdan yeni bir takım oluşturacağız. Kadromuzda bulunan 17 futbolcumuzun sözleşmeleri sona erdi. Bazı oyuncularımızla masaya oturarak kadromuzun iskeletini korumak istiyoruz" dedi.

DHA