Temmuz ayında Muğlaspor'u çalıştırdığı dönemde Antalya'daki Play-Off maçları öncesi PCR testi pozitif çıkan 50 yaşındaki Şermet'in testi, ağır gribal enfeksiyon geçirmesine ve akciğerlerinde yüzde 20 kristalleşme tespit edilmesine rağmen negatif sonuçlandı. PCR testi negatif olmasına rağmen koronavirüs semptomlarıyla 10 gündür Denizli'deki evinde istirahat eden Şermet, iyileşip takıma döndü. Solunum sıkıntısı, baş ağrısı gibi şikayetleri ile zor bir süreci geride bırakan tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk antrenmanına çıkan Hasan Şermet son haftalarda takımda üst üste yaşanan vakalarla zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

DHA