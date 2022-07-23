TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'a forma sponsorluğu desteği geldi. Danimarka'da yaşayan Nazillili iş adamı Emrah Karcı, takımın forma sponsoru oldu. Başkan Ünal Önal'la bir araya gelip antrenmanı da izleyen Karcı, kulübe forma sponsorluğu verdi.

Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Emrah Karcı kardeşimiz Nazilli Pamukören'de birlikte büyüdüğümüz, yıllar önce Danimarka'ya giderek kendi işini kuran ve de sporu çok seven bir kardeşimiz. Benim kulüp başkanı olduğumu öğrenmesi ile birlikte izinli olarak memleketi Pamukören'e gelmesinin ardından ayağının tozu ile yanıma gelip tebrik etti. Nazillispor'a destek vermek, katkıda bulunmak istediğini belirterek forma sponsorumuz oldu. Bizleri çok sevindirdi" dedi.

DHA