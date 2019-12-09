Nazilli Belediyespor'a deplasman kabus

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a deplasmanlar adeta kabus oldu.

09 Aralık 2019, Pazartesi 19:23
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Nazilli Belediyespor'a deplasman kabus

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a deplasmanlar adeta kabus oldu. Yeşilyurt Belediyespor'a pazar mesaisinde 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, son 3 dış saha maçından puanla ayrılamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karacabel Belediyespor, Modafen ve Yeşilyurt Belediyespor'a boyun eğen Nazilli, ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Karacebey'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Teknik direktör Yavuz İncedal, Yeşilyurt Belediyespor'un kapalı savunmasını aşamadıklarını söyledi. İncedal, "Sentetik sahada oynadığımız maçı 2-1 kaybettik. Beklemediğimiz anda yediğimiz goller takımda bir şaşkınlık yarattı. İkinci devre şaşkınlığımızı üzerimizden atarak kontrolü elimize aldık. Golü de bulduk ama savunmada bekleyen rakibimizi geçmekte zorlandık" dedi. 

DHA

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