Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a son hafta maçları öncesi Nazilli Müteahhitler Derneği'nden (NAMDER) prim desteği geldi. NAMDER Başkanı Remzi Erdemci, dernek olarak siyah beyazlı kulübe şampiyon olması durumunda 100 bin TL bağışlayacaklarını açıkladı. Nazilli Belediyespor'un her zaman yanında olduklarını belirten Erdemci, "Şahsım adına 50 bin TL, dernek üyelerinden 50 bin TL olmak üzere toplamda 100 bin TL kulübe şampiyon olmaları durumunda bağışta bulunacağız. Bunu net şekilde ifade ediyorum. Şampiyon olduğunda futbolcularımıza prim olarak hediye edeceğiz. Çünkü Nazilli hepimizin. Bizler de takımımızın yanında olmak istiyoruz. Biz öncü olduk şehrimizdeki diğer iş adamlarından da bunu görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖZCAN'DAN TEŞEKKÜR

NAMDER Başkanı Remzi Erdemci ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Çok iyi bir noktaya geldik. Şampiyonluk için son hafta hem bizim hem de İskenderun'un galip gelmesi gerekiyor. Gönül isterdi ki kritik noktaya taşımadan şampiyon olabilseydik. İstenmeyen sonuçlarla karşılaştık ama şu anda iyi bir noktadayız. NAMDER'e şampiyon olmamız halinde verecekleri 100 Bin TL prim için teşekkür ediyoruz" dedi.

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