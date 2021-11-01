Nazilli Belediyespor, zincir kırdı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında rakipleriyle berabere kalan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde BŞB Erzurumspor'u eledikten sonra ligde de evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek zincir kırdı. Bu sonuçla 15 puana yükselip 4 puan geriden zirveyi takip eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kadir Kar, "Bu maç bizim için çok kritikti. Kazanmak istiyorduk. Ispartaspor çok genç, çok mücadele eden ve çok koşan bir kadro. Eksik yönlerimizi çok iyi çalıştık. Oyuncularım yapmış olduğumuz stratejiyi çok iyi uyguladılar. İnanılmaz bir efor ve inanılmaz bir kazanma isteği ile oynadılar. Ben tüm oyuncularım ile gurur duyuyorum. Kendilerinden çok memnunum, çok teşekkür ederim" dedi.

"Bu bir eşik maçıydı" diyen teknik direktör Kar, "Çünkü puan kaybında altta mı oynayacağız, üstte mi oynayacağız diye sorunlar yaşayabilirdik. Ama bu maçı kazandıktan sonra hedefimiz artık üst sıralar. Play-Off bölgesinde bir yer edinmek amacındaydık, şükürler olsun ki kendi sahamızda 2-0 gibi net bir galibiyet ile istediğimiz skoru elde ettik. Şimdi önümüzde bir Akhisarspor deplasman maçı var. İnşallah oradan da puan ve puanlar alarak gelirsek kendi sahamızda lider Pendikspor ile ligin en değerli finallerinden birini oynayabiliriz. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Takımlarına inanılmaz bir coşku verdiler" açıklamasını yaptı. (DHA)