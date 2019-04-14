Nazilli Belediyespor-Yomraspor: 5-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor konuk ettiği Yomraspor'u farklı yenerek hem zirve takibini sürdürdü hem de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı: 5-0.

Maçın 21'inci dakikasında Sergen'le gol perdesini açan siyah-beyazlılar, 45 ve 48'inci dakikalarda Yasin'le skoru 3-0'a getirdi. Berk, 88'de takımının 4'üncü golüne imza atarken, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Yasin maça noktayı koydu. Konuk ekipte Hamit, 72'nci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonuçla puanını 60 yapan Nazilli Belediyespor bitime 3 hafta kala aynı puana sahip lider Hekimoğlu Trabzon'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

21'inci dakikada Nazilli Belediyespor gol perdesini açtı. Kullanılan kornerde savunmanın arasından topa iyi yükselen Sergen kafayla ağları havalandırdı: 1-0.

45'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Buğra'nın uzun pasını çok iyi kontrol eden Yasin ceza yayı üzerinden sert vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

48'inci dakikada Aykut'un pasında ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yoklayan Yasin şık bir gole imza attı: 3-0.

88'inci dakikada Berk ceza sahası içinde topla buluşup bekletmeden vuruşunu yaptı: 4-0.

89'uncu dakikada Yomraspor penaltı kazandı. Mahmut atışı gole çeviremedi.

90+3'üncü dakikada Aykut'un ortasını iyi takip eden Yasin kensinin 3'üncü, takımının 5'inci golüne imzasını atarak skoru ilan etti: 5-0.

STAT: İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ertunç Kaplan (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Polat (xx), Mazlum (xxx), Onur Karakabak (xxx), Mert Er (x) (Dk. 12 Temel xxx), Buğra (xx) (Dk. 74 Berk xx), Sergen (xx) (Dk. 32 Zafer x), Yasin (xxx), Aykut (xx), Mert Çapar (xx), Görkem (xxx)

YOMRASPOR: Furkan (x) - Mehmetcan (xx), Hamit (x), Kaan (x), Mahmut (xx), Erhan (xx) (Dk. 67 Uğur x), Sinan (xx), Arda (x) (Dk. 46 Zafer x), Şenol (xx), Münür (x), Ali Özgür (x) (Dk. 69 Necati x)

GOLLER: Dk. 21 Sergen, Dk. 45, Dk. 48 ve Dk. 90+3 Yasin, Dk. 88 Berk (Nazilli Belediyespor) SARI KARTLAR: Aykut, Zafer (Nazilli Belediyespor), Hamit, Mehmetcan (Yomraspor) KIRMIZI KART: Dk. 72 Hamit (Yomraspor)



