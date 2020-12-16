Nazilli Belediyespor yoğun periyota giriyor

Grupta 11'inci haftayı bay takım olarak geçirmesi, 10 Aralık'ta oynaması gereken Yozgatspor 1959 karşılaşmasının da takımdaki 12 koronavirüs vakası yüzünden ertelenmesiyle son 1 ayda yalnız Darıca Gençlerbirliği'yle 1 maç yapabilen Nazilli, 17 gün içinde 5 maç oynayacak.

Devre arasına kadar çok yoğun bir maç trafiğine girecek siyah-beyazlı ekip, 20 Aralık Pazar günü Tekirdağspor deplasmanında başlayacak periyotta 24 Aralık Perşembe günü sahasında Karaman Belediyespor'u ağırlayacak. 30 Aralık Çarşamba günü Tepecikspor ile İstanbul'da oynayacak olan Nazilli, 3 Ocak'ta evinde ertelenen Yozgatspor maçına çıkıp, 6 Ocak'ta Yomraspor ile kozlarını paylaşarak ilk yarıyı tamamlayacak.

DHA