Trabzon'dan sezon sonuna kadar kiralanan genç sağ bek, siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı. Bu arada Nazilli'nin İnegölspor'dan kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek'le de anlaştığı iddia edildi ancak, yönetim bu iddiayı doğrulamadı.



