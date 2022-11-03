Nazilli Belediyespor, taktik antrenmanı yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Menemen FK maçı hazırlıklarına devam ederken, futbolcular taktik çalıştı. Dinamik ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan Siyah Beyaz’lı futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti.

Antrenmanın 2. bölümünde tam saha taktiksel çalışma yapan futbolcular yan orta şut ve gol vuruşu çalışması ile günün antrenmanını tamamladı.

Öte yandan Nazilli tribünlerinin sevilen isimlerinden Oğuz Günay, bugün gerçekleştirilen antrenmana gelerek futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)