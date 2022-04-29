Nazilli Belediyespor son haftalara hazırlanıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı bay geçen Nazilli Belediyespor, sahasındaki Ankara Demirspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde son 4 maça 41 puanla 10'uncu sırada giren siyah-beyazlılarda Play-Off hedefinden vazgeçmediklerini belirten Teknik direktör Taner Öcal, "Antrenmanlarımızda oyuncularımızın istekli ve hırslı olmaları, antrenmanları neşeli ve yüksek bir moral ile yapmaları beni de sevindiriyor. İnşallah pazar günü bizim için çok önemli olan Ankara Demirspor maçını kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz galibiyet ve 3 puan. Biz takım olarak Play-Off hedefimizden sapmadık. Hedefimiz ilk 5'te yer almak ve inşallah bunu da el ele vererek başaracağız" dedi.