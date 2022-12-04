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Nazilli Belediyespor-Somaspor maç sonucu: 2-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Nazilli Belediyespor, konuk ettiği Somaspor’u 2-0 mağlup etti ve 20 puana yükseldi.

04 Aralık 2022, Pazar 21:17 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor-Somaspor maç sonucu: 2-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor, konuk ettiği Somaspor’u 2-0 yenerek rahatladı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 66’ncı dakikada Furkan perdeyi açtı: 1-0. Anıl, 88’inci dakikada Nazilli Belediyespor’un ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Bu skorun ardından Nazilli Belediyespor 20 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Somaspor ise 21 puanda kaldı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya – Mehmet Ersavaş, Nuh (Dk. 26 Hakkı), Emre, Furkan, Fatih Üge (Dk. 61 Anıl), Mert Er, Şükrü Kaan, Nurettin (Dk. 65 Ahmet Gökbayrak), Alim, Berkay (Dk. 65 Cemal)

SOMASPOR: Muharrem – Kadir Kurt, Ali Mert, Murat (Dk. 76 Kadir Karış), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 61 Mücahit), Emrecan (Dk. 60 Berkay), Kenan (Dk. 29 Erdem), Yılmaz (Dk. 77 Can)

GOLLER: Dk. 66 Furkan, Dk. 88 Anıl (Nazili Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hakkı, Mert Er, Şükrü Kaan, Cemal, Ahmet Gökbayrak (Nazilli Belediyespor), Yusuf Türk, Oğuzhan (Somaspor)

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