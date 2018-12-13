Nazilli Belediyespor serisini 4 maça çıkarttı

Nazilli Belediyespor Kadın Basketbol takımı Nazilli Kapalı spor Salonu'nda misafir ettiği Küçükçekmece’yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Karşılaşma öncesi takımı desteğe gelen Alem Gençlik taraftar gurubu üyeleri adına Mehmet Salman takım kaptanı Dila Şahin’e çiçek takdim ederek başarılar diledi. Maça hızlı başlayan kadın basketçiler ilk periyodu 30-5,ilk yarıyıdı 52-15 lik üstünlükle kapadı. Karşılaşmada Nazilli Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 4 numaralı forma numarası ile Seda Öztürk 17 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken yine Esin Azizoğlu attığı 14 sayı ile karşılaşmada farkın açılmasında ön planda olan ikinci isim oldu. Karşılaşmayı 95-26 gibi farklı skorla kazanan basketçiler maç sonunda galibiyeti taraftarları ile kutladılar.

Karşılaşma sonunda basketçilere desteğe gelen Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık, aldıkları galibiyetten dolayı takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik ederek, hafta sonu oynayacakları mücadelede başarılarının devamını diledi.Nazilli Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 16 Aralık Pazar günü deplasmanda saat 14:00’da Düzce Belediyespor ile karşılaşacak.

İHA