MENÜ

Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor

Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında konuk olacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı.

23 Kasım 2022, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
- A +
Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor 27 Kasım Pazar günü 16. haftada deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Naz Naz, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Arnavutköy maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Isınma koşusu sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular yenileme koşusu sonrasında dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile antrenmanını tamamladı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...