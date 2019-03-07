Nazilli Belediyespor rekora koşuyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Nazilli Belediyespor, bu sezon Türkiye'nin en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan takımı olmaya çok yaklaştı. Bu sezon daha önce 3. Lig 3. Grup lideri Bayburt İl Özel İdare, ilk 19 haftada yenilmedi. 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, 18 maç yenilgi yüzü görmedikten sonra mağlup oldu.

Son maçta evinde Gebzespor'u 1-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini pekiştiren Nazilli'nin bileği 2 hafta daha bükülmezse sezonun yenilmezlik rekorunu eline geçirecek. Teknik direktör Ahmet Yavuz, Gebze önünde iyi oynamadan kazandıkları özeleştirisini yaparak, hedefleri doğrultusunda seriyi sürdüreceklerini söyledi.