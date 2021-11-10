Nazilli Belediyespor - Pendikspor maç sonucu: 0-0

Maçta iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, uzatma anlarında ev sahibinden Koray, konuk ekipten ise Serdar Deliktaş ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu skorla zirvedeki yerini koruyan Pendikspor puanını 23'e, son 6 maçta tek galibiyetle yetinen Nazilli ise 16'ya çıkardı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Tuncay Ercan (xx), Enes Biroğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Selçuk (xx), Hasan Yurtseven (xx) (Dk. 84 Ebu Sıddık), İlyas (x) (Dk. 60 Ahmet xx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Emre (x) (Dk. 75 Hasan Demir x), Onur (xx), Cesur (xx) (Dk. 75 Mehmet Ersavaş xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 84 Berat), Mehmet Özdıraz (xx)

PENDİKSPOR: Haydar (xxx) - Doğan Can (xx), Abdurrahman Emir (xxx), Onur (xx) (Dk. 78 Enes İslam x) , Kerem (xx) (Dk. 10 Çağrı x), Serdar Cansu (xx), Burak (x) (Dk. 64 Görkem xx), Zahit (xx) (Dk. 78 Volkan xx), Erman (xx), Serdar Deliktaş (xx), Mesut (x)

SARI KARTLAR: Serdar Deliktaş, Mesut, Onur, Görkem (Pendikspor), Koray, Selçuk (Nazilli Bld)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Serdar Deliktaş (Pendikspor), Dk. 90 Koray (Nazilli Bld)

DHA