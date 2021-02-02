Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminin son gününde Oğuzhan Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz 2020-2021 kış transfer döneminin son transferini Erbaaspor’dan başarılı kanat oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile tamamladı. Futbola 2012 yılında Atakum Belediyespor altyapısında başlayan genç futbolcu buradan Samsunspor U19 takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Erbaaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Yıldırım 12 mart 2000 Samsun doğumlu. Sezonun ilk yarısında Erbaaspor formasını giyen futbolcumuz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmış olup transferin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.