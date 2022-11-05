Nazilli Belediyespor-Menemen FK maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalarca düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evindeki Ege derbisinde Menemen Futbol Kulübü'nden aldı: 2-0. Grupta puanını 16'ya çıkarıp tırmanışını sürdüren siyah-beyazlıların gollerini 57 ve 77'nci dakikalarda Alim attı. Art arda 2 galibiyetin ardından Nazilli'de fren yapan Menemen FK ise 20 puanda kalıp Play-Off barajından çıktı.
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Eren Gökmen, Mikail Can, Mehmet Duran
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş, Fatih Üge (Dk. 62 Ahmet Gökbayrak), Mert Özyıldırım (Dk. 90 Çağrı), Mert Er, Şükrü Kaan (Dk. 75 Nurettin), Alim (Dk. 90 Bilal), Emre, Hakkı Can, Doğukan, Berkay (Dk. 75 Cemal)
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Zülküf - Kadir (Dk. 75 Mertcan), Gençer, Abdulkadir, Ekrem (Dk. 75 Oğuzhan Açıl), Emre, Bedirhan (Dk. 61 Oğuzhan Aydoğan), Seçkin, Ziya, Muhammed Enes (Dk. 61 Mahmut), Ali
GOLLER: Dk. 57 ve Dk. 77 Alim (Nazilli Bld.)
SARI KARTLAR: Ekrem, Ziya, Kadir (Menemen FK), Cemal (Nazilli Bld.)