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Nazilli Belediyespor, Mehmet Ersavaş'la yollarını ayırdı

Nazilli Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı şampiyon kadrosunun önemli isimlerinden Mehmet Ersavaş'la yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor, Mehmet Ersavaş'la yollarını ayırdı

Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı şampiyon kadrosunun önemli isimlerinden Mehmet Ersavaş'la yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı.

Kadrosundan Polat Güren ve Sinan Akgöl gibi önemli isimleri Menemenspor'a kaptıran Nazilli'de Mehmet Ersavaş, sosyal medya hesabından yaşanan pürüzler nedeniyle karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mehmet Ersavaş, "Geçtiğimiz hafta başında anlaşmış olduğum ve şampiyonluk yaşadığım kulübüm Nazilli Belediyespor ile aramızda oluşan bazı anlaşmazlıklardan dolayı karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Şampiyon takıma 2. Lig'de başarılar dilerim" mesajını yayınladı. (DHA)

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