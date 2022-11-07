Nazilli Belediyespor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan siyah İnciler karşılaşma için akşam saatlerinde Nazilli’den karayolu ile İzmir’ e daha sonrada hava yolu ile Adana’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Kaleciler, kaleci antrenörü Eser Altın gözetiminde son hazırlıklarını tamamlarken, kafilede sakatlıkları bulunan Hasan Çayrak, Fatih Tultak, Fatih Üge, Ahmet Gökbayrak ve Cemal Şener yer alamayacak.

İHA