Nazilli Belediyespor - Körfezspor: 5-1

Siyah-beyazlıların cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 4. dakikasında Taylan'la perdeyi açan Naz-Naz, 28. dakikada Yasin'le skoru 2-0'a getirdi. Konuk takım 55'te Osman'la farkı 1'e indirse de Yasin 59. dakikada penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Ardından 80. ve 90. dakikalarda sahne alan Mert Çapar takımını farka taşıdı. Bu sonuçla 29 puana yükselen Nazilli Belediyespor şampiyonluk umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Körfez ise 2 puanda kalıp dipten kurtulamadı.

4. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Yasin'in kullandığı kornerde Temel kafayı vurdu. Kaleci Batuhan'dan seken topu Taylan tamamladı: 1-0.

28. dakikada fark 2'ye çıktı. Orta sahadan aldığı uzun pasla ceza sahasına giren Yasin plaseyi yaptı: 2-0.

55. dakikada Körfezspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Yasin'in kullandığı kornerde Nazilli savunmasından seken topa Osman kafayla dokundu: 2-1.

59. dakikada Nazilli Belediyespor penaltı kazandı. Talha'nın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu hakem Emre Kaan Çalışkan beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Yasin skoru 3-1'e getirdi.

80. dakikada Sevcan'ın yerden pasında Mert Çapar penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip düzgün vurdu: 4-1.

90. dakikada gol perdesi kapandı. Savunmadan kaptığı topla hızla ceza alanına giren Mert Çapar sert bir şutla skoru tayin etti: 5-1.

DHA



